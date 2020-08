MR-voorzitter Bouchez "beschikbaar", De Wever en Magnette lonken richting groenen

"We zijn altijd constructief bij Open VLD en MR", aldus een zalvende Philippe Goffin in "De ochtend". "We zijn al vele maanden aan het werk. Mijn voorzitter Georges-Louis Bouchez is altijd beschikbaar, constructief en positief." De MR probeert het beeld te corrigeren dat de voorbije weken is ontstaan dat Bouchez te veel "cavalier seul" zou spelen en er vooral op uit is om stokken in de wielen van de federale formatie te steken. Momenteel bokst de MR boven haar klasse in de federale regering en Bouchez zou dat graag zo houden, luidt de redenering.