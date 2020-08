Ex-koning Juan Carlos (82) van Spanje gaat in het buitenland wonen

Juan Carlos was koning van Spanje van 1975 tot 2014. Hij kwam aan de macht op aansturen van dictator Francisco Franco, maar gidste zijn land later in de richting van een democratie. In 1981 sprak hij zich uit tegen de beruchte poging tot staatsgreep van kolonel Antonio Tejero wat hem veel respect opleverde in binnen- en buitenland. Enkele jaren later trad Spanje tot de Europese Unie toe.