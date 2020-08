Extra coronamaatregelen voor  seizoensarbeiders: "Testen bij aankomst en 'fruitbubbels' van 10"

Jos Derwael uit Borgloon teelt appelen en peren. Normaal gezien komen bij hem zo’n 150 seizoensarbeiders plukken. “Naast Polen, Bulgaren en Roemenen komen er ook wat Spanjaarden. Zij zijn broodnodig, want zonder hen blijft het fruit hangen.” De extra maatregelen naleven is voor Derwael dan ook wat extra werk. “Het is heel wat extra gedoe, maar we willen ons natuurlijk inzetten om het coronavirus te onderdrukken. We hebben daar zelf alle belang bij.”

“Het meten van de temperatuur vraagt wat extra aandacht, maar dat is haalbaar”, stelt Derwael gerust. “Voordat het werk aanvangt kunnen we dat doen.” Bij de fruitbubbel van tien stelt de fruitteler zich dan weer vragen: “Wij hebben een paar bussen voor onze arbeiders, om ze naar de plantages te brengen. Moeten die bussen dan ook per bubbel? Of mogen we het aanpakken zoals het openbaar vervoer dat doet, met mondmasker en met meerder bubbels op de bus? Daar kunnen we natuurlijk ook voor genoeg afstand tussen de aparte bubbels zorgen. Dat is nog niet echt duidelijk.”