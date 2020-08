Menhirs in Brussel trekken druïden aan van over heel het land: "Een mooie plek waar je rustig kan worden"

Weinig mensen die het weten maar aan de Duboislaan in het Zoniënwoud in Brussel staat een mysterieuze cirkel van menhirs. Ben Verhaevert, de woordvoerder van New Order of Druids in België is een echte druïde, een priester van de oude kelten.

Het monument in het Zoniënwoud is weinig gekend, hoewel het dit jaar al 100 jaar bestaat. Het is een oorlogsmonument voor de gesneuvelde boswachters uit de eerste wereldoorlog en ziet eruit als een cirkel van menhirs, metershoge stenen. De ontwerper van het oorlogsmonument is Richard Viandier. Hij maakte deel uit van de School van Tervuren, een groep kunstenaars die Tervuren uitkoos en daar dezelfde onderwerpen zoals het Zoniënwoud in dezelfde stijl schilderde. Viandier stond bekend als een eenzaat. Hij werd door zijn collega’s ook wel “l’homme du bois” of snel vertaald “de bosmens” genoemd, omdat hij veel tijd in het bos doorbracht. Welke link er dan tussen boswachters en druïden is, kan volgens Verhaevert verklaard worden door de natuur. “Zowel boswachters als druïden leven volgens het ritme van de natuur.”