Jessa Ziekenhuis Hasselt krijgt 50.000 euro om schoonmaakbeleid uit te rollen in woonzorgcentra

In ziekenhuizen is dat hygiënebeleid meestal gestandaardiseerd, maar in woonzorgcentra is dat vaak lokaal geregeld. Het Jessa ziekenhuis wil de woonzorgcentra daarbij ondersteunen, zegt verpleegkundige Anthony Jeuris: "We kunnen zeker een meerwaarde bieden aan woonzorgcentra door een gestandaardiseerde opleiding te geven voor het schoonmaakpersoneel, zodat ze ook weten welke producten ze moeten gebruiken en hoe ze zich correct kunnen beschermen. En daarnaast willen we ook het poetsen standaardiseren om zo te komen tot een reinigings- en ontsmettingsbeleid zoals we dat in ziekenhuizen kennen." Met de financiële steun kan dit project sneller gerealiseerd worden.