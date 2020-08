Johan heeft als testpersoon coronavaccin gekregen: "Eng dat je niet weet wat ze inspuiten, maar ik heb er vertrouwen in"

Johan Stoefs is zelfstandig cameraman. In maart zag hij de ene opdracht na de andere verdwijnen. “Ik maakte me daar aanvankelijk zorgen in. Maar achteraf gezien was het eigenlijk wel een leuke periode,” legt hij uit in Start Je Dag. Hij profiteerde van de vrijgekomen tijd om z'n bureau te schilderen en de tuin in orde te zetten. “Bovendien was het mooi weer. ’s Avonds konden we gewoon genieten op ons terras, naar de sterren en naar het ISS kijken. Maar achteraf begon ik toch wel te denken ‘Wat heb ik nu gedaan?’", gaat Johan verder, “toen ik de beelden in de ziekenhuizen zag met het zorgpersoneel dat zoveel werk had en al die mensen die ze moesten opvangen, begon het te dagen.” Er ging een lampje branden bij de cameraman en hij wou zich ook engageren. “Ik had een beetje een schuldgevoel en vond dat ik ook iets moest doen. Een soort tegenprestatie.”