Systeem met kleurencodes voor buitenlandse reizen krijgt wellicht een update

Momenteel werkt de federale overheid met kleurencodes voor bepaalde gebieden: groen, oranje of rood naargelang het aantal coronabesmettingen ter plaatse. Als landen of regio's code rood krijgen, mogen we als Belgen daar niet meer naartoe op vakantie. Wie er toevallig al is, moet bij terugkeer een coronatest laten afnemen en in quarantaine gaan.