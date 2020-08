Kraanwerker Rudy werkt al 47 jaar vanuit de lucht: “Ik denk dat ik op dit moment het meest coronaveilige beroep heb”

Ook al voelt Rudy zich veilig daarboven in z'n cabine, de spanning is soms niet ver weg: “Als kraanwerker mag je geen hoogtevrees hebben. Ik moet wel toegeven dat het soms spannend is om te werken met een kraan die hoger is dan de 54 meter die ik gewoon ben. Maar over het algemeen lukt dat toch altijd goed."

Ook de hittegolf die ze vanaf woensdag voorspellen, wordt voor Rudy extra heet. Want in z'n hokje hoog in de lucht is het dan véél warmer: "Op warme dagen is het soms lastig. Ik ben omgeven door ramen. Als het buiten 35 graden is, is het hier in de kraan bijna 50 graden!,” besluit Rudy. Dat wordt dus zweten de komende week.