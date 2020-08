Liveblog - Aantal nieuwe besmettingen in ons land stijgt naar 491 per dag, wereldwijd 18 miljoen mensen besmet geraakt

Het gemiddeld aantal coronabesmettingen per dag is opnieuw gestegen. In de periode van 24 tot 30 juli kwamen er 491 bij. Dat is een stijging met 68 procent in vergelijking met de week daarvoor.



Ook het aantal ziekenhuisopnames kent een duidelijke stijging. De voorbije week werden gemiddeld 24 mensen per dag met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis. Dat is een toename met 60 procent op een week tijd.



Alles samen zijn in ons land nu 69.849 mensen besmet geraakt met het virus. Er zijn 9.845 mensen overleden aan COVID-19.