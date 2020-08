"Ramptoestand" in Australische deelstaat Victoria: "Straten zijn verlaten, avondklok wordt goed opgevolgd"

De Australische regering heeft de coronapandemie van bij het begin goed aangepakt. En het het ging tegen april en mei de goede kant op. In andere deelstaten werd de lockdown opgeheven. Maar in Victoria gingen de cijfers opnieuw pieken, vooral in delen van Melbourne en werden de maatregelen verstrengd.

"Daar is niemand blij mee", zegt Dries Swerts in Melbourne. We gingen terug naar het nieuwe normaal. Maar hier is het opnieuw opgeflakkerd. Het is niet meer onder controle te krijgen. Als we nu even doorbijten, dan lukt dat hopelijk wel en gaan we een mooie zomer tegemoet. "