Na aandringen: groen licht voor lokale contactopsporing in regio Kortrijk en Roeselare

In regio Kortrijk kiest W13 dus voor het totaalpakket. W13, dat is de samenwerking van de OCMW's van de steden en gemeenten, samen met het centrum voor algemeen welzijn van Zuid-West-Vlaanderen. Het gaat om Kortrijk, met intussen zelfs al 14 randsteden of -gemeenten, want ook Wielsbeke is erbij gekomen. Dit is het volledige lijstje: Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, Ledegem, Lendelede, Menen, Spiere-Helkijn, Waregem, Wervik, Wevelgem, Wielsbeke en Zwevegem.

De groep rond Roeselare gaat ook voor het totaalpakket. Het gaat om Ardooie, Meulebeke, Oostrozebeke, Pittem, Ruiselede, Tielt, Wielsbeke, Wingene, Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Ledegem, Lichtervelde, Moorslede en Staden. Burgemeester van Roeselare Kris Declercq (CD&V) zei dat de 2 groepen trouwens met elkaar zullen samenwerken. Volgens Jan Seynhaeve (CD&V) waren er nog obstakels, omdat het een complexe materie is: "We moeten coronabesmettingen kunnen opsporen met respect voor de privacy van patiënten." Seynhaeve is voorzitter van de burgemeestersconferentie van de 13 gemeenten en steden rond Kortrijk. Hij zei dat hij vandaag nog zou samenzitten met W13.