Mysteries in Oost-Vlaanderen: wie is de meest geportretteerde man van Eeklo?

Een Spaanse edelman was Herman Chaves Daguilar niet. Dat blijkt uit stamboomonderzoek van Paul De Vendt van het archief in Sint-Laureins. Hij ging op vraag van Radio 2 Oost-Vlaanderen 7 generaties terug in de tijd. Hij ontdekte dat de vader van Herman Chaves Daguilar helemaal geen exotische roots heeft. Integendeel, de man had eerst de Vlaamse familienaam De Meester, net als zijn moeder Mathilde (de oma van Herman, nvdr.). Dat was toen gebruikelijk bij ongewenste zwangerschappen waarbij de vader onbekend was. Herman is dus de nakomeling van een zogenaamd bastaardkind. De exotische familienaam kwam later, toen moeder Mathilde trouwde en de nieuwe man het eerste kind, de vader van Herman, adopteerde en zijn naam gaf: Chaves Daguilar. Echt blauw bloed stroomt er vermoedelijk dus niet door Hermans aderen.

De adoptie-opa heeft misschien wel een link met een adellijk geslacht. Hij was immers een nakomeling van Carolus Chaves d’Aguillar, een Spaanse of Portugese militair die in Brussel een gezin stichtte in de 18e eeuw. Een officiële adellijke titel had deze Carolus niet. Mogelijk is er wel iets misgelopen met de schrijfwijze van de familienaam en is er wel een link met het geslacht Sanchez de Aguilar, nu nog altijd een deel van de Belgische adel. Het blijft giswerk, zeker zullen we het nooit weten.

