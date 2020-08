Net geen 2 jaar na ramp gaat nieuwe brug in Genua open... onder regenboog, maar zonder nabestaanden van slachtoffers

Aan de brug is gedurende anderhalf jaar dag en nacht gewerkt. Zelfs tijdens de Italiaanse coronalockdown is niet gestopt. 1.000 mensen werkten op een grote bouwwerf, die in 20 kleine werven was onderverdeeld.

Later deze week, op woensdag, wordt de nieuwe brug in gebruik genomen. Hoe dan ook een belangrijk moment voor Genua, want de brug is een essentiële verbindingsweg, zowel voor de haven, voor de stad als voor het doorgaand verkeer.