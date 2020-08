NMBS opent eet- en drinkzone in Centraal Station Antwerpen

In het Centraal Station in Antwerpen opent maandagochtend een eet- en drinkzone. Daar mogen treinreizigers even hun mondmasker afzetten om iets te eten en te drinken. De NMBS wil daarmee de horeca-uitbaters en de handelaars in het station steunen. Die hebben minder klanten omdat iedereen in het hele station verplicht een mondmasker moet dragen.