"Politiek is het alternatief voor oorlog": Noord-Ierse verzoener en Nobelprijswinnaar John Hume (83) overleden

John Hume was vanaf 1979 Brits parlementslid en Europarlementslid. Hij werkte zich op tot de leider van de SDLP, de Social Democratic and Labour Party en zou voorzitter blijven tot hij in 2001 om gezondheidsredenen opstapte. Hume was was erg bevriend met Amerikaanse politici als Ted Kennedy en Bill Clinton. Steeds bleef hij zijn bemiddelende rol uitspelen. Dat leidde in de jaren '90 tot de onderhandelingen over de kwestie Noord-Ierland. Hume zette die zelf in gang door in 1989 te gaan praten met de toen zeer omstreden leider van de politieke tak van het IRA, Gerry Adams van Sinn Féin.