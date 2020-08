Geen mondmasker aan in Oostende? Politie deelt vanaf vandaag boetes uit

"De mondmaskerplicht is nu meer dan een week geleden aangekondigd", zegt burgemeester Tommelein. "Er is geen enkele reden meer om aan te nemen dat sommige mensen niet weten dat er een mondmaskerplicht is. De speeltijd op dat vlak is voorbij. Vanaf nu zal er streng gehandhaafd worden. Mensen die dus geen mondmasker dragen, riskeren een proces-verbaal en een boete van 250 euro."