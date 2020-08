Eerste huwelijk in open lucht in Zelzate

Het weer zat goed, dus kon het: Tessa en Ian waren dit weekend de eersten om zich in de Zelzaatse buitenlucht in de echt te verbinden. Om de risico's op besmetting te voorkomen had het gemeentebestuur vrijdag het trouwreglement aangepast zodat de plechtigheid ook in de tuin van het gemeentehuis kon plaatsvinden.

Familie en vrienden zaten weliswaar op ruime afstand en met mondkapje, maar de fruitbomen zorgden voor een best romantisch decor. Bovendien was er ook meer volk toegelaten dan de maximum 25 toeschouwers in de trouwzaal. Het jonge koppel Ian en Tessa was verrast door de nieuwe eenvoudige opstelling en straalde . “En zo’n huwelijk in de tuin van het gemeentehuis, dat heeft iets heel bijzonders", zei burgemeester Brent Meuleman (SP.A). "Misschien moeten we dat wel behouden. Ik ben fan!"