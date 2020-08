Ene strandbar aan kust krijgt boete, andere niet: "Willen 1 reglement voor alle strandbars"

Het probleem is dat de burgemeesters van Blankenberge en Knokke-Heist net willen dat klanten aan de bar bestellen, omdat er dan minder kans op besmettingen is. Dat schept natuurlijk verwarring. "De overheid moet 1 duidelijk standpunt innemen voor de hele kust", zegt Yves Van Moorter van Horeca West-Vlaanderen. "We willen dat alle strandbars hun drankjes aan de bar mogen blijven verkopen, zoals dat in hun strandbarreglement staat. Heel wat strandbars zijn er namelijk niet op voorzien om klanten te bedienen aan hun tafeltje. Ze hebben bijvoorbeeld geen meerderjarige jobstudenten die de bestellingen kunnen opnemen. Vaak hebben ze ook geen kassasysteem voorzien dat het mogelijk maakt om aan tafel op te nemen."