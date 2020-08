Oudste Belg op 111-jarige leeftijd overleden: “Het is geen cadeau om zo oud te worden”

Mariette trouwde in 1932 in Anderlecht met Albertus Dekens die in de chocoladesector werkte. Na een tijdje kwamen ze terug in Gent wonen. Ze was pas 52 jaar toen haar man overleed. Ze hadden geen kinderen.

Mariette Bouverne bleef tot haar 95ste alleen wonen, in een appartement in de buurt van de Blaarmeersen. Daarna verhuisde ze naar een woonzorgcentrum. Sinds 2018 nam ze haar intrek in WZC Zilversterre in Gent.