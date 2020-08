Pater Damiaan in het Capitool: "Door juist zijn standbeeld te bekritiseren slaat Amerikaanse politica de bal mis"

In haar Instagram-filmpje richt Ocasio-Cortez de camera op één beeld in het bijzonder: dat van de Belgische missionaris Pater Damiaan. Want ja, ook Damiaan, in de negentiende eeuw in Tremelo geboren als Jozef De Veuster, prijkt in de beeldengalerij van het Capitool. Hij is een van de twee figuren die gekozen zijn door de staat Hawaï, waar Damiaan nog altijd erg geliefd is. De andere is koning Kamehameha I.