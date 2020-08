Rusland is klaar om honderdduizenden doses van coronavaccin te produceren: "Moeilijk te achterhalen of het echt werkt"

Op dit moment werken Leroux-Roels en haar collega's zelf ook aan de ontwikkeling van een kandidaat-vaccin. "Dat loopt vlot, maar het is te vroeg om resultaten vrij te geven. De analyses over antistoffen lopen nog. We werken hard, maar binnen de regels."

"Midden juni zijn we gestart met fase een, sinds vorige week loopt fase twee. We hopen in het najaar fase drie in te zetten. Als je dat kan doen in een regio waar het coronavirus nog circuleert, dan kan je vrij snel zien of het werkt. In principe zou dat op dit moment zelfs in België kunnen. Het gaat om een blinde opstelling: de helft van de testgroep krijgt het vaccin, de andere helft krijgt een placebo. Als je na een paar maanden naar de infectiegraad kijkt, dan moet je een verschil kunnen zien."