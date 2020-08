Slechts 1 op de 3 toeristen vult reisformulier in (blijkt uit controles in Adinkerke)

Sinds zaterdag moet je een digitaal formulier invullen 48 uur voor je thuiskomt. De maatregel geldt voor iedereen, of je nu in een groene, oranje of rode zone op vakantie bent geweest. Sarah Frederikx van de federale politie: "We hebben een aantal dagen gesensibiliseerd en geïnformeerd over het nut en het waarom van het formulier. We stellen vast dat heel wat mensen het niet hebben gedaan of het niet willen doen. Vanaf vandaag gaan we strenger optreden, omdat het echt wel belangrijk is dat het formulier wordt ingevuld."