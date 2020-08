Britten starten met nieuwe, snelle coronatests die dubbel werken: "Gigantisch voordeel in winter"

De snelle tests werken dubbel: ze kunnen ook aantonen of een patiënt griep heeft of gewoon verkouden is, en dat is dan weer handig voor de wintermaanden, wanneer er mogelijk een griepgolf komt. "Dit kan ons tijdens de winter gigantische voordelen bieden", zegt de Britse minister van Gezondheid Matt Hancock. "Met een snel testresultaat kunnen we een mogelijke keten van besmettingen meteen breken."

Op dit moment duurt het in het VK ongeveer 24 uur vooraleer het resultaat van een test bekend is, althans in drie vierde van de gevallen. Bij een kwart van de tests is er pas na twee dagen een resultaat, schrijft de BBC.