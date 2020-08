Sportevenementenbedrijf Golazo, bekend van Antwerp 10 Miles, bouwt Antwerps coronatestdorp

Het testdorp zal hopelijk in de tweede helft van deze week operationeel zijn. “Er worden morgen nog heel wat testen genomen om te controleren of alles vlot loopt. Het testdorp moet goed opgebouwd zijn en alle technologie moet werken”, aldus Van Goolen.

Het testdorp is toegankelijk voor auto’s, fietsers en voetgangers. “Nu zijn er twee rijen voor auto’s en één rij voor voetgangers en fietsers. Zo kunnen we ongeveer 500 tot 600 mensen per dag testen tijdens de openingsuren. En als het nodig is kunnen we de capaciteit probleemloos verhogen. We kunnen makkelijk rijen toevoegen of onze openingsuren uitbreiden. Op Spoor Oost is er heel veel ruimte”, vertelt Van Goolen.