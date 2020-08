Terzake docu: De Amazone

De Nederlandse correspondente Sandra Korstjens reist in een zesdelige documentairereeks dwars door Zuid-Amerika. Het laatste Zuid-Amerikaanse land dat ze bezoekt is Peru. In het grootste nationale park van dat land wonen nog steeds mensen die niets te maken willen hebben met de moderne wereld, de ongecontacteerden. Maar deze indianenstammen worden door houtkappers en de drugssmokkelaars meer en meer verdreven naar de rand van het bos. Hun woongebied zal zo weldra verdwijnen. Sandra trekt naar Diamante, het laatste dorp aan de rivier.