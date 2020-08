Testaankoop raadt af om nog te bestellen bij Brantano, CKS en Fred & Ginger: "Kans is miniem dat je bestelling krijgt"

Ondertussen is het wel nog mogelijk om online bestellingen te plaatsen bij de modeketens. Sterker nog, er worden online forse kortingen aangeboden, tot 70 procent. Maar volgens Testaankoop is het geen goed idee om nu nog een bestelling te plaatsen. "De kans is miniem dat je je bestelling nog krijgt of dat je je geld terugziet", aldus Jens Van Herp.

"In het beste geval vinden ze een overnemer en dan is er nog een waterkans dat de bestellingen nog doorkomen. Zoniet is het bedrijf gewoon failliet en dan sta je als consument helemaal achteraan in de rij van schuldeisers. Bij een faillissement is er een lijst van bevoorrechte schuldeisers, zoals de overheid of grote leveranciers. Die hebben voorrang op de consument."