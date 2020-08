Oud-rector Torfs scherp voor KU Leuven in zaak-Reuzegom: "Universiteit is tekortgeschoten en zou zich beter herpakken"

Waarover heeft Torfs het dan? “Naast een strengere bestraffing die meer in verhouding staat tot de feiten dan wat nu gebeurd is, had de universiteit zich burgerlijke partij kunnen stellen (...) Daarnaast had ze ook drastischer moeten optreden tegen dit soort studentendopen.” Volgens Torfs was het dodelijke incident hét moment om voorgoed komaf te maken met vernederende rituelen en machtsmisbruik in studentenclubs.

Volgens Torfs is de universiteit hierin tekortgeschoten. “Het volstaat niet om studenten een charter te laten ondertekenen. Als je een charter laat ondertekenen door studenten die dit niet interioriseren (het zich mentaal helemaal eigen maken, red.) helpt dat niet echt.

Torfs is van mening dat de universiteit duidelijk had moeten zeggen dat dergelijke praktijken niet meer door de beugel kunnen. Daarnaast had men volgens Torfs moeten onderzoeken of de student Sanda Dia, die buitenlandse roots heeft, al dan niet het slachtoffer is geworden van racisme. “Ik zeg niet dat het zo is, maar het had zeker onderzocht moeten worden.”