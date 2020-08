Twee twintigers verdacht van brandstichting in leegstaande villa in Liedekerke

Twee twintigers uit Roosdaal en Denderleeuw zijn door de onderzoeksrechter aangehouden voor opzettelijke brandstichting. De twee zouden brand gesticht hebben in een leegstaande villa in Liedekerke. "De brand vernielde het dak en de achterbouw van de villa", zegt Alain Habils, woordvoerder van de brandweer. "We hadden de brand snel onder controle, maar toch is de schade aan het gebouw groot. Gelukkig vielen er geen slachtoffers."