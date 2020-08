Voor- en tegenstanders van McDonalds in Tervuren

De vriendengroep van Jonas V. uit Tervuren startte een tegenpetitie om duidelijk te maken dat er ook voorstanders zijn van een McDonalds restaurant. De vriendengroep verwerpt de argumenten van de tegenstanders. “De tegenstanders halen aan dat er een negatieve impact zal zijn op het verkeer, omdat het tijdens de ochtendspits al druk is op de N3, de Leuvensesteenweg in Tervuren. Maar naar onze mening gaat dat eigenlijk om sluipverkeer en ook over mensen die hun kinderen aan school komen afzetten. Dit zijn ook andere tijdstippen dan de momenten waarop mensen ’s middags of ’s avonds in McDonalds willen gaan eten.”