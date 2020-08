Vrachtwagenbestuurder rijdt in op file op E313 in Tessenderlo

Het ongeval gebeurde ter hoogte van de werkzaamheden op de E313 in Tessenderlo, in de richting van Luik. De chauffeur reed in op de staart van de file, daarbij raakten vier auto's beschadigd. De chauffeur van de vrachtwagen is zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar is niet in levensgevaar. Drie inzittenden van de auto's raakten lichtgewond.

De snelweg was tot kwart over vijf afgesloten. Het verkeer moest omrijden via de parallelweg naar de snelwegparking.