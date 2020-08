Zware brand in autoloods in Oostkamp

Gisteren sloeg een zware brand uit in een loods in de Stationsstraat in Oostkamp. Van kilometers ver kon je de gitzwarte rookpluim zien. In buurt waren ook verschillende ontploffingen te horen, wellicht het geluid van de autobanden van de wagens die in de loods stonden.

De brandweer van Oostkamp kreeg de hulp van verschillende korpsen in de buurt. Ze hadden urenlang werk om de brand onder controle te krijgen. Er vielen geen gewonden, maar de materiële schade is groot. Hoe de brand ontstond, is nog niet duidelijk.