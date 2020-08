In de Zwitserse Alpen is 100 kilogram magnesiumpoeder in brand gestoken. Een symbolische actie is het, ter vervanging van het traditionele vuurwerk op de nationale feestdag. Die is dit jaar afgelast door de coronacrisis. Een gebied van 12 vierkante kilometer werd zo verlicht, alsof er 100 miljoen kaarsen zouden branden. Het spektakel was 3 minuten lang te zien en was 20 kilometer verderop nog te zien.