10 miljard minder belastinginkomsten door coronacrisis

Een verklaring is niet moeilijk te vinden: "We zien dalingen bij alle soorten belastingen die een direct verband hebben met hoe de economie het doet. Als de winkels, restaurants en cafés dicht gaan, kunnen de mensen minder verbruiken, en wordt er minder btw betaald. Dat is al goed voor 2,8 miljard. Dus er is een duidelijke link met corona, als het al niet de enige verklaring is."

Daarnaast hebben bedrijven de mogelijkheid gekregen om een deel van hun belastingen pas later te betalen. Dat geld komt dus later wel nog binnen. "Voor de bedrijfsvoorheffing zien we in juni opnieuw een stijging, dus voor een deel van die 9,9 miljard gaat het om een verschuiving. Maar alles gaan we niet kunnen recupereren. Het wordt sowieso geen goed jaar voor de belastinginkomsten."