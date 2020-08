Amper toeristen in onze hoofdstad: "Brussel is leeg"

We vonden een Vlaams koppel dat door de straten van Brussel wandelde: "Wij zijn de zoektocht van het Davidsfonds aan het doen, en we hebben toch wel met de handelaars te doen. Het is gewoon erg. Hopelijk duurt het niet te lang".

"Normaal loop het hier vol met Chinezen, maar nu is het hier kalm", zegt een andere toerist. "Zeker met de mondmaskerplicht denk ik. En heel veel zaken zijn ook gesloten."

Voor enkele toeristen uit West-Vlaanderen is het juist aangenaam dat er minder volk is: "Je voelt je veel veiliger als er minder volk op straat is. We hebben trouwens dit jaar gekozen om op vakantie te gaan in het binnenland, en dan ben je gewoon tevreden dat het rustiger is."