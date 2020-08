Asielcentrum Houthalen-Helchteren werft nu ook jobstudenten aan: “Taalbarrière en leeftijdsverschil zijn uitdagingen, maar je krijgt veel voldoening”

Geen studentenjob bij de bakker of in een café, maar wel in het asielcentrum in Helchteren. Daar koos Daan Gijbels deze zomer voor. Concreet staat de student in voor de kinderanimatie en organiseert hij activiteiten voor de minderjarigen die daar zin in hebben.

“Ik begeleid de kinderen”, legt Daan uit. “Hier zitten 150 minderjarigen en die proberen we deze zomer een mooie tijd te geven met leuke activiteiten. Die activiteiten zijn heel gevarieerd: van een fietsencarwash en pleinspelletjes tot eens een film kijken of een kinderfeestje organiseren.”