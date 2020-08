BEKIJK: Verbruiken wij eigenlijk veel water? En waarom voelen wij de gevolgen van droogte sneller dan elders in Europa?

Van zodra het een tijd niet regent, daalt het niveau van het grondwater in Vlaanderen, en als de droogte wat langer aanhoudt, wordt ons gevraagd om geen water meer te verspillen: de tuin sproeien bijvoorbeeld, of de auto wassen is er dan niet meer bij. Hoeveel water verbruiken wij eigenlijk bij onze dagelijkse activiteiten, en hoe doen we het daarmee tegenover onze buurlanden? Zijn we dan werkelijk zulke grootverbruikers?

Het antwoord blijkt nog mee te vallen: we zijn best wel (relatief) zuinig met water, als we vergelijken met landen in de buurt. En toch is er een probleem. Ontdek in deze video hoe het precies in elkaar zit: