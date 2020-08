Fitnesscentra in Beveren mogen sporters uit Antwerpen weigeren

In Beveren zijn er een zevental fitnesscentra en die krijgen nu meer Antwerpenaars over de vloer. In Antwerpen en omliggende gemeenten zijn de fitnesscentra gesloten om verspreiding van het cornonavirus tegen te gaan. Maar vaak maken die centra deel uit van een keten, en als je een abonnement hebt, mag je ook in andere filialen gaan sporten.

Burgemeester Marc Van De Vijver (CD&V) heeft nu beslist dat de Beverse fitnesscentra klanten uit Antwerpen mogen weigeren. "Alle fitnesscentra in Beveren moeten de gegevens van hun klanten noteren, en mensen uit Antwerpen kunnen geweigerd worden op basis van dat besluit", zegt hij.

Eerder had ook de stad Mechelen beslist sporters uit Antwerpen te weren in de fitnesscentra. Ook in Sint-Niklaas komen nu meer klanten uit Antwerpen sporten in de fitnesscentra.