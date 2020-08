Burgemeester Affligem vol ongeloof na dood Ilse Uyttersprot: "Komt hard aan, ze was een gedreven politica" 

De Donder zag haar voor de laatste keer tijdens zijn deelname aan de voorzittersverkiezingen bij CD&V. "Zij was aanwezig in de zaal in Gent en dat leidde tot een grappig moment. Plots werd mij een dilemma voor de voeten gegooid. Ik moest kiezen tussen Aalst Carnaval en het Ros Beiaard in Dendermonde. En ik zag Ilse in de zaal zitten en zei natuurlijk Aalst Carnaval, waarop ze begon te juichen. Het is een mooie herinnering."