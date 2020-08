Burgemeesters vragen naar strengere opvolging in horecazaken: "Avondklok zoals in Antwerpen vermijden"

"Veel mensen vergeten af en toe de maatregelen, en we hebben in het begin ook vooral aanmanend opgetreden. Nu gaan we strenger optreden als we mensen zien die de maatregelen niet naleven", vertelt Pirard. De korpschef van politiezone LRH merkt ook op dat er vaak discussie ontstaat als mensen door de politie op de maatregelen gewezen worden. "Door het virus is er minder verdraagzaamheid van inwoners dan andere jaren. Dat levert vaker agressievere gevallen op dan we gewend zijn", zegt hij.

Ook in de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst merken ze dat mensen sneller geïrriteerd of agressief reageren tijdens een controle. "Zeker als mensen betrapt worden, bijvoorbeeld bij het niet dragen van het mondmasker of als te veel mensen samen aan het barbecueën zijn", vertelt korpschef Dirk Claes. "Vaak wordt zoiets gemeld door buren en vindt een andere buur dat die zich daar niet mee te moeien heeft. Dat soort toestanden dus, zeker als mensen dan al wat te veel alcohol gedronken hebben."