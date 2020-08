Franse campings in de buurt van Marseille ontruimd wegens bosbrand

Zo is aan vakantiegangers van drie campings in La Couronne, een kustgemeente in Martigues ten westen van Marseille, gevraagd om te verzamelen op het strand. Ze werden weggebracht met bussen naar een sporthal, waar ze de nacht kunnen doorbrengen.

De brand ontstond in de bossen in de buurt van Martigues en had voor middernacht al meer dan 800 hectare bos verwoest. Ruim 1.200 brandweerlui, blushelikopters en -vliegtuigen bestrijden de vlammen. Ze krijgen het vuur moeilijk onder controle door sterke windstoten.