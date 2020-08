Coronacrisis haalt Limburgse bouwsector onderuit. "Omzet en winst halveren"

De toekomst van de bouwsector, één van de sterkhouders van de Limburgse economie, oogt somber volgens de Confederatie Bouw Limburg en Voka. Ze verwachten dat de bouwsector dit jaar nog stabiel zal blijven, maar dat de slagkracht in 2021 zal dalen. "Het aantal vergunning in de bouwsector is nog constant", zegt Chris Slaets, de directeur van de Confederatie Bouw Limburg. "De terugval in nieuwbouw wordt volledig gecompenseerd door de expansie in de renovatiebouw. Maar deze recente cijfers zeggen helaas niks over de impact van de coronacrisis. Het gaat hier om vergunningen die eind 2019 en begin 2020 werden aangevraagd. Bovendien is iemand die een bouwvergunning krijgt, niet verplicht om daadwerkelijk te bouwen. Nadat Covid-19 de bouwsector enkele maanden aan banden legde, verwachten we dat ook veel vergunninghouders hun plannen zullen uitstellen. De activiteiten in de sector zullen met 10 procent afnemen.”