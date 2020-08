Deze nepberichten over corona blijven circuleren op het internet

Volgens een studie van UHasselt, KU Leuven, UAntwerpen, UGent, Statbel en Sciensano, zou COVID-19 ongeveer 5 tot 10 keer dodelijker zijn dan de griep. Andere studies schatten het nog hoger en stellen dat het zelfs 50 tot 100 keer dodelijker is. Hoewel er dus discussie bestaat over de exacte cijfer, is het in ieder geval duidelijk dat COVID-19 dodelijker is dan de griep.