Dief probeert zich in het donker te verstoppen voor de politie maar vergeet dat hij fluovestje draagt

De agenten werden op 30 juli rond 3 uur ’s nachts opgeroepen voor een diefstal op heterdaad in de Klinketstraat in Hoogstraten. Een bewoonster merkte op dat 2 personen een fiets stelen die onder haar carport staat en verwittigt onmiddellijk de hulpdiensten. De verdachten zouden een fluovestje dragen. De inspecteurs troffen al snel de eerste verdachte aan en even later zien ze het fluovestje oplichten in een wei waar de tweede verdachte zich probeert te verstoppen.

Na arrestatie en verder onderzoek in de omgeving bleken de mannen 3 elektrische fietsen te hebben gestolen. Beide verdachten werden aangehouden en moesten voor de onderzoeksrechter in Turnhout komen.