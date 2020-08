Diestse zweefvlieger maakt uitzonderlijke lange vlucht van Schaffen naar Leipzig: 937 kilometer

Voorzitter Bert Eycken van Diest Aero Club heeft vanuit Schaffen een zweefvlucht van bijna 940 kilometer gemaakt. Op Belgische niveau is dat een uitzonderlijke prestatie, de langste vlucht vanuit ons land bedraagt ongeveer 1050 kilometer. "1.000 kilometer was ook mijn doel, daar ben ik helaas net niet in geslaagd."