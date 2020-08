Hittegolf zorgt voor enorme toename in verkoop van airco's en ventilatoren

Het vooruitzicht van tropische temperaturen en de bijhorende ongemakken zorgt voor een toename in de aankoop van mobiele aircotoestellen. "Sinds maandag verkopen we er opvallend meer", zegt Michel Neven van Electro Neven in Sint-Truiden. Er is vooral vraag naar de zwaarste modellen. "Klanten willen toch graag 5 à 6 graden winnen en vrezen dat de lichtste toestellen niet genoeg zullen koelen. Daarom verkopen we vooral de zwaarste modellen van airco's. Mensen willen graag het hele huis koelen. "

Uit een kleine rondvraag van Radio 2 blijkt dat veel klanten al langer nadachten over de aankoop van een koelingstoestel. Maar de aangekondigde hittegolf doet hen nu toch beslissen. "Ik heb al een vaste airco in huis, maar die kan niet alle kamers koelen", vertelt een klant. "Daarom koop ik nu een mobiel toestel om nog extra te koelen."