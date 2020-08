Gelekte beelden bodycam agent tonen intense angst George Floyd: “Alsjeblief, niet schieten”

George Floyd overlijdt na deze hardhandige arrestatie. De dood van Floyd leidt tot wereldwijd protest tegen politiegeweld en racisme. Niet enkel in de Verenigde Staten, maar over gans de wereld trokken mensen in verschillende steden de straat op om hun ongenoegen te uiten. Ook in België, in onder meer de steden Brussel en Antwerpen werd er betoogd. Op verschillende plaatsen in de VS zoals Portland houden de protesten nog steeds aan.