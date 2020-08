Burgemeester Alain Yzermans (SP.A-Groen-Plus) van Houthalen-Helchteren gaat die informatie ook effectief bekendmaken. Hij vindt het belangrijk dat zijn inwoners zo duidelijk en openlijk mogelijk geïnformeerd worden: "Ik vind het belangrijk dat mensen weten waar besmettingen plaatsvinden, dat daar geen argwaan over bestaat."

Het is uiteraard zo dat die gegevens niet op individueel niveau bekend­gemaakt mogen worden, vanwege het medisch geheim. In Houthalen-Helchteren zijn de besmettingen nu verspreid over vier deelgemeentes. Alain Yzermans: "Vandaag hebben wij vooral positieve gevallen in het centrum, ook in Meulenberg en Houthalen-Oost en één in Helchteren."

De burgemeester van Heusden-Zolder, Mario Borremans (GOED), is voorlopig niet van plan de informatie te delen met de bewoners, omdat de besmettingen verspreid zijn over de hele gemeente. "Ik denk dat als je nu zou zeggen in welke wijk er besmettingen zijn, je nog meer onrust zou creëren. Als er op een bepaald moment een wijk zou zijn met veel besmettingen, dan is het wel nuttig om die informatie mee te delen aan de bevolking", zegt Borremans.