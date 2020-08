Vermoedelijke Gentse dochter van Juan Carlos ziet kans op proces slinken, nu de ex-koning niet meer in Spanje woont

Ingrid Sartiau heeft lang niet geweten wie haar vader is. Negen jaar geleden, toen ze al 45 was, kreeg Sartiau van haar moeder te horen dat ze een kind is van de Spaanse ex-koning Juan Carlos. Haar moeder zou een affaire hebben gehad met (toen nog) prins Juan Carlos halfweg de jaren 60 in Spanje. Toen ze zwanger bleek, keerde haar moeder terug naar Gent om er te bevallen van haar dochter. Jarenlang bewaarde haar moeder het stilzwijgen over wie haar vader was.

Na de onthullingen ondernam Ingrid Sartiau verschillende pogingen om een vaderschapstest af te dwingen voor het Spaanse gerecht. "Ik wilde zekerheid over mijn afkomst, maar ook voor mijn kinderen", legt ze uit bij Radio 2 Oost-Vlaanderen. Vorig jaar werd haar verzoek nog afgewezen door het Spaanse hooggerechtshof wegens gebrek aan bewijzen.