Groenen vragen "duidelijkheid" over inhoud na urenlang gesprek met preformateurs De Wever (N-VA) en Magnette (PS)

In de startnota zien de groenen positieve punten, denk aan "de verhoging van de pensioenen en maatregelen om op korte termijn de coronacrisis efficiënter te bestrijden". Maar er zijn ook tekortkomingen benadrukken ze: "Een klimaatbeleid bijvoorbeeld, of een eerlijke bijdrage van de grote vermogens of politieke vernieuwing". "Ook hebben wij grote bezorgdheden rond de communautaire voorstellen. Onze staatsstructuur is aan een update toe, maar de voorgestelde pistes dreigen ons land net complexer en minder efficiënt te maken. Het dreigt bovendien heel wat tijd en energie te vragen die we nodig hebben voor belangrijke maatschappelijke uitdagingen."