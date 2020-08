Van 1 om de 4 jaar, naar minstens 1 per jaar: "nieuwe standaard" voor hittegolven in België, u went er maar beter aan

Ook als we, los van de hittegolven zelf, kijken naar het aantal tropische dagen, is er een trend te zien, zegt Rozemien De Troch. "En dat is uiteraard ook logisch, als je de definitie van een hittegolf bekijkt. In 2016 telden we er zes, in 2017 zeven, in 2018 negen en vorig jaar zelfs elf. Voor dit jaar staat de teller voorlopig op één, maar dat zal dus nog veranderen."

En ook hier is een duidelijke langetermijntrend waar te nemen, onderstreept De Troch: "De lineaire trend sinds 1981 toont een statistisch significante toename in het aantal tropische dagen van 1,19 dagen per decennium."